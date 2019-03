Hoe je bent geworden wie je bent: Maria Mazarakis maakte er haar baan van

Ze neemt de tijd. Ze hééft de tijd. Maria Mazarakis praat niet snel. Ze is niet gehaast. Denkt na voordat ze iets zegt en duikt gemakkelijk de diepte in.



Mazarakis is coach en organisator van het Inspiratie Podium in Arnhem en Doetinchem. Levenservaring heeft ze genoeg. Daarbij put ze uit haar eigen leven én dat van vele anderen. ,,Ik weet inmiddels wat iemands leven tot een succes maakt.’’



Uw leven begon niet makkelijk.

,,Nee, van mijn 1ste tot mijn 7de had ik leukemie. Ik bracht in mijn vroege jeugd veel tijd door in het ziekenhuis. Als je leukemie hebt als kind zijn gewone kinderziektes gevaarlijk. Iedereen om mij heen was dus altijd heel alert. Als er bepaalde virussen rondgingen moest ik thuis blijven. Iedereen was altijd bezig met die risico's. Mijn ouders, mijn leraren, mijn klasgenoten en ik ook.’’