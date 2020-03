Hoe Jean de parafiets kreeg die elke oorlogsverzamelaar wilde hebben

Zo’n fiets had een ellipsvormig frame dat je kon dubbelvouwen. Ze gooiden dat in een soort kratje met meerdere fietsen tegelijk aan een parachute uit of ze namen ’m aan een soort koord aan de enkel mee in de sprong. Beneden was het een kwestie van openvouwen, twee vleugelmoeren aandraaien, trappers uitschuiven, stuur rechtzetten en dan kon je fietsen.



Op die fiets daar in Ruurlo zat een spatbord dat er niet op hoorde en er zat een verkeerd zadel op. Dat zag ik gelijk, maar dat waren details. De verf was origineel, net als de banden. Ik vroeg aan zo’n zaaloppasser van wie die fiets was. De eigenaar was ene dokter Bakker. Het bleek om de plaatselijke huisarts te gaan.



Na afloop van de tentoonstelling belde ik hem op. ,,Met Bakker!” Ik zeg: ,,Meneer Bakker, u spreekt met Jean Kreunen. Ik zag dat u een parafiets heeft.” Hij zegt: ,,Ja, die staat hier in de schuur.” Ik zeg: ,,Ik heb er wel interesse in.” Hij zegt: ,,Ja, maar die doe ik niet weg. Als je ’m keer wil lenen voor een tentoonstelling, dan mag je ’m wel komen halen.”