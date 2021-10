Hoe kindermeisje Iekje het leven van burgemeestersfamilie Drost veranderde: ‘Ik droeg een rode sjaal om hem te waarschuwen’

Ze is geen 17 meer, maar 97. Ze schuift haar rollator over de stoep. Het prachtige vrijstaande rijksmonument aan de Steenstraat staat er nog. Casa Cara, prijkt er op de gevel. Geliefd huis. In 1941 stond de Zeeuwse Marie van Pamelen hier voor het eerst voor de deur. Op papier was ze het 17-jarige kindermeisje van mr. J.P. Drost en zijn familie. Hij was kort daarvoor benoemd tot burgemeester van Borculo. Maar Marie werd veel meer dan een hulp voor deze burgemeestersfamilie. „En, herken je het nog?”, vraagt haar dochter Marlies.