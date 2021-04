Hoe konden er 1300 gifvaten ‘illegaal’ op een bedrijventerrein staan? Vrijdag komt er duidelijkheid

Gronings bureau doet onderzoek naar gifvaten

5 januari DOETINCHEM - Het Groningse bureau Pro Facto doet onderzoek naar de gang van zaken rond de gifvaten die staan aan de Voltastraat in Doetinchem. Doel is antwoord te krijgen op de vraag hoe het kan dat er 1300 vaten staan gestapeld op het terrein, terwijl er een vergunning is voor tien vaten.