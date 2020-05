‘Hoe krijgen we het sociale aspect weer terug?’

‘Betere vragen stellen’

‘Geen examenstunt of gala. Heel erg jammer’

Met name voor de examenleerlingen is het volgens Goulmy een hele bijzondere tijd: ,,Normaal zouden ze zich nu voorbereiden op alle spannende examens, maar ook een examenstunt of een examengala. Dat is dit jaar niet. Dat kunnen we niet doen, en dat is heel erg jammer.”



Ze is dan ook benieuwd naar de komende jaren en of de huidige examenleerlingen anders in hun vervolgopleiding staan. ,,Zijn het andere leerlingen of andere studenten zo meteen? Het is jammer, maar ik denk dat het voor sommige leerlingen ook heel prettig is. Er zijn ook leerlingen die zoveel stress ervaren dat ze op een examen zo van de rel zijn en het hierdoor geen succes wordt. Voor sommige leerlingen is het dus ook een uitkomst.”