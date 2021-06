Hoe mooi is het hier? Breng een ode aan het Berkellandse landschap, met verf, lego of op film

Ondertussen in BerkellandBORCULO – Kinderen en volwassenen in Berkelland kunnen deze maand aan een kunstwedstrijd meedoen. Een creatieve wedstrijd. Uitlegvellen en voorbeelden liggen bij de bibliotheken in Eibergen, Neede, Borculo en Ruurlo.

De deelnemers hebben echter niet volledig de vrije hand. „Het moet gaan over onze mooie woonomgeving in Berkelland. De wedstrijd heet daarom Ode aan het Berkellandse landschap”, zegt medeorganisator Joske Elsinghorst van de stichting Culturije.

Deze kunstwedstrijd wordt gehouden in de aanloop naar de Zomertoer Berkelland, het zomervakantieprogramma voor kinderen. Elsinghorst: „De Zomertoer is vroeger opgezet voor kinderen uit gezinnen met een kleine beurs. Voor hen worden activiteiten gehouden in de zomervakantie. Maar deze kunstwedstrijd is voor iedereen. Achterop het uitlegvel staat hoe zij mee kunnen doen.”

Wandelen

Zij weet dat door corona veel mensen de eigen omgeving het afgelopen jaar meer waarderen. Veel vakanties gingen niet door, maar er werd gewandeld en gefietst in het eigen buitengebied. „Nu willen we met deze wedstrijd een ode aan ons landschap brengen”, aldus Elsinghorst. „Maar het begrip natuur is breed. Dat kunnen bijvoorbeeld ook korstmossen op een schuurtje zijn.”

De deelnemers mogen allerlei materialen gebruiken. Het is geen tekenwedstrijd. Elsinghorst: „Verven of houtskool bijvoorbeeld kan ook. Of een maquette maken, een legobouwwerk, glas in lood of een film. Iedereen mag dat zelf bedenken.” De kunstwedstrijd is eind mei begonnen en duurt tot vrijdag 2 juli. Dat is de uiterste datum waarop de werkstukken ingeleverd moeten zijn. Bij de vier bibliotheken staan inleverboxen.

Voor het inleveren van een kwetsbaar of breekbaar kunstwerk kunnen de deelnemers contact opnemen via zomertoer@gemeenteberkelland.nl Na de uiterste inleverdatum buigt een jury van kunstenaars en kenners van het Berkellandse landschap zich over de inzendingen. Een week later worden de winnaars bekendgemaakt. De organisatie is van plan de werken van de winnaars te exposeren op het Berkelfestival. Dat is op 21 en 22 augustus in Eibergen.