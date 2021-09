Hoe Rinus en Trees van ‘grootmoeders boerderij’ een duurzaam designhuis maakten: ‘We zagen de potentie’

Wie nu boerderij ‘Kampshuus’ aan de Tuinstraat in Gaanderen binnengaat, komt in één grote, witte, lichte ruimte, ingericht met designmeubels en moderne kunst.



,,Het is precies geworden zoals we vooraf in ons hoofd hadden”, zegt Van Dijk, die net als haar echtgenoot actief was in de theaterwereld; zij als directeur van een theatergezelschap, hij als regisseur/acteur.