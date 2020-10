Hoe verder als na de supermarkt zelfs God uit Meddo verdwijnt?

Het is een vrije variant op de titel van Geert Maks boek ‘Hoe God verdween uit Jorwerd'. Maar ondertussen is het in de toekomst aan de eredienst onttrekken van de Johannes de Doper-kerk in het kerkdorp wel een volgende stap in het kwijtraken van allerlei functies in de gemeenschap. Toch kijken de Meddonaren vooral vóóruit. Een werkgroep gaat aan de slag om een nieuwe visie te ontwikkelen voor het verbeteren van de leefbaarheid in het dorp.