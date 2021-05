Hoe verder met de Oude Mattheüskerk? Bijna 150 Eibergenaren vulden enquête in

EIBERGEN - Hoe moet het verder met de Oude Matthëus? Waarvoor kan de eeuwenoude kerk in de toekomst gebruikt worden? Daarover hebben bijna 150 Eibergenaren meegedacht door de online-enquête in te vullen van acht studenten van de Jan des Bouvrie Academy.

Een overdekte markt, feestzaal, restaurant of een speelparadijs? In principe is alles mogelijk. Want dat er iets met het oudste (1500) en mooiste gebouw van Eibergen moet gebeuren is wel duidelijk. De vraag is of de vergrijzende kerkelijke gemeente haar gebedshuis in het centrum van Eibergen in de toekomst nog wel kan betalen. Acht studenten van de particuliere Jan des Bouvrie Academy van Hogeschool Saxion doen daarom onderzoek naar de toekomst van de kerk.

Situatie is niet uniek

Volledig scherm De kerk werd al gebruikt als pop-up restaurant. © Annina Romita

„De situatie in Eibergen is niet uniek. Veel kerken in Nederland hebben te maken met een terugloop van het aantal leden. Hierdoor lopen inkomsten terug. De kosten om een kerkgebouw te behouden kunnen niet meer gedragen worden”, zegt de 21-jarige Daniëlle van Coeverden, één van de studenten die via een online-enquête inwoners vroeg om mee te denken over de toekomst van de Oude Mattheüs.

Volledig scherm Daniëlle van Coeverden © Frans Nikkels

Bijna 150 Eibergenaren gaven gehoor aan die oproep. „Er zijn in totaal 147 enquêtes binnengekomen en die worden nu door de studenten verwerkt”, zegt Henny Tuut van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken. „De studenten hebben de kerk minutieus opgemeten, het kerkgebouw en haar omgeving in een maquette verbeeld en interieur, akoestiek en ‘heilige ruimtes’, zoals ze dat zelf zo noemen, geïnventariseerd. Het een en ander resulteert over een paar weken in acht concepten waar we als werkgroep op door kunnen borduren.”

Volledig scherm De kerk bood ook al onderdak aan een modeshow

Eind juni houden de studenten elk een presentatie in de kerk. Tuut: „De acht presentaties blijven een paar weken in de kerk staan, uiteindelijk kiezen we de beste.”