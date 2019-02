Hoe verlos je een schaap?

Zoveel manieren van hoe een lammetje in een baarmoeder kan liggen. Met zijn kop voor de uitgang, met zijn kont, met de achterpootjes of met de voorpoten. Of met de linker voorpoot gestrekt en de rechter opgekruld. Of andersom. Met veel geduld legt schapendeskundige Greet Abbink uit Eibergen uit hoe je een teruggeslagen pootje of zelfs een hak die verkeerd ligt, weer goed kan leggen. En dat allemaal in de baarmoeder van het schaap. „Bewaar de rust, blijf kalm”, is haar belangrijkste tip. „Wij willen altijd te snel ergens aan trekken. Dat is niet goed.”