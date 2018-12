‘Hoera, er mag weer worden gebouwd in de Achterhoek!’

Zonder twijfel is de vraag - net als elders in het land - naar woningen ook in de Achterhoek gestegen. Een rechtstreeks gevolg van de economie: mensen hebben weer geld en vertrouwen om een ander huis te kopen. Dus dat de woningaantallen op dit moment in de Achterhoek worden losgelaten is te verdedigen. Want natuurlijk moet worden voorkomen dat jongeren wegtrekken omdat ze in het eigen dorp geen huis kunnen krijgen. Dat is in een krimpregio niet te verkopen.