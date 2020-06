Hof: jeugd-tbs na neersteken 16-jarige bij jongerencentrum

Wormskamp verhuist naar plek 70 meter verderop

15:05 DOETINCHEM - Wormskamp Licht & Interieur gaat verhuizen. De Doetinchemse winkel die 57 jaar bestaat, verhuist naar de verdieping boven restaurant My Wereld, waar voorheen een sportschool zat. ,,In de praktijk gaan we 70 meter verderop zitten", zegt Michel Wormskamp, eigenaar van de winkel.