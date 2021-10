Hoge nood in Lochem? Dan heb je een probleem: ‘Een openbaar toilet is hier niet’

Burgerboer­de­rij uit Vorden haalt ruim 5 ton op met crowdfun­ding: ‘Dat gaat nooit lukken, zeiden mensen’

4 oktober De droom van Johannes Regelink en Joanne Malotaux om een ecologisch verantwoorde burgerboerderij in Vorden te beginnen lijkt uit te komen. Via crowdfunding hebben ze ruim 500.000 euro opgehaald voor De Patrijs. Zonder dit geld kunnen ze het bedrijf niet overnemen. ,,Het was toch best wel spannend.’’