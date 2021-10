Hogere afvaltarieven in Berkelland: ‘Zitten we hier voor onze inwoners of voor het bedrijfsbelang van Twence?’

Inwoners van Berkelland moeten rekening houden met een flinke stijging van de afvalstoffenheffing. Berkelland wil zich als aandeelhouder voor onbepaalde tijd verplichten al haar afval tegen hogere tarieven bij Twence te laten verwerken. Berkellandse huishoudens zouden goedkoper uit zijn, wanneer gemeenten hun restafval niet gedwongen naar Twence hoeven te brengen, zegt concurrent AVR. Het tarief van Twence van 78 euro per ton zou ver boven het marktconforme tarief van 60 euro liggen.



Almelo, Oldenzaal, Twenterand en Rijssen-Holten pleitten eerder dit jaar er zelfs voor aandeelhoudende gemeenten van Twence alleen de kostprijs in rekening te brengen: 45 tot 55 euro per ton. Maar het college van Berkelland werkt zelf actief mee aan de prijsverhoging. Die is namelijk lucratief voor de deelnemende gemeenten: als aandeelhouder delen ze mee in de winst.



De gemeenteraad van Berkelland heeft daar grote moeite mee, zo bleek in de raadscommissie Ruimte. „Zitten we hier als volksvertegenwoordigers voor onze inwoners? Of zitten we hier als aandeelhouders om het bedrijfsbelang van het commerciële Twence te laten prevaleren?”, zei raadscommissielid Rick Hulshof van GroenLinks.