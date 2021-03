Hogere straf Ruud ter H. voor doodsteken Roelof Esman in Twents café

Dat geldt niet voor zijn broer Ruud, die juist twee jaar langer in de gevangenis moet blijven. Het hof komt tot een hogere straf, omdat het Ruud zwaar wordt aangerekend ‘dat hij na de vechtpartij in het café de gewelddadige confrontatie buiten heeft gezocht, waarbij is gestoken’. Ook is zwaarder gestraft vanwege het ‘onnoemelijk en onherstelbaar leed dat de nabestaanden is aangedaan’.



De broers Ter H. hebben altijd gezwegen over wat er is gebeurd die fatale 4 augustus in 2017, maar Ruud kwam twee weken terug bij de behandeling van het hoger beroep plots wél met een verklaring. Volgens hem was er sprake van noodweer, omdat Roelof degene was met een mes. Dat zou hij hebben afgepakt, waarna de steekpartij is ontstaan tijdens een worsteling.



De advocaat-generaal van het OM noemde dit twee weken terug ‘voor de nabestaanden heel wrang te moeten horen’. Ook het hof gelooft dit verhaal niet en oordeelt dat ‘het niet aannemelijk is geworden dat het dodelijk getroffen slachtoffer het mes zou hebben gehad’.



Het is nog niet bekend of Ruud en/of Frank ter H. in cassatie gaan tegen de straf.