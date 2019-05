Hollandsche Molen op Needse Berg in het rood-wit-blauw ‘opent’ Nationale Molendag

Histori­sche fototegels in Ruurlose stoep ‘om het verleden niet te vergeten

6:00 De zestien fototegeltableaus met historische afbeeldingen die zijn geplaatst in de stoepen bij het Kerkplein, hebben allemaal een link met historische gebouwen in Ruurlo. ,,Er is door de jaren heen misschien wel te veel gesloopt zonder enig historisch besef,’’ zegt Ap Schepers van de Historische Verenigign Old Reurle.