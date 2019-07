Holterhoek begint zomerfeest met toneel: ‘Kan wat worden (of neet)

video ‘Plastic flesje kan al akkerbrand veroorza­ken’

12:15 DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Zwerfafval zoals een plastic flesje of een gebroken stukje glas is genoeg om een akker- of weidebrand te veroorzaken. ,,Zo’n fles of een stuk glas werkt als een loep. Als de zon er doorheen schijnt ontstaat er enorme hitte. Een droog veld vliegt dan snel in brand”, zegt woordvoerder Robert Spijkerman van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG).