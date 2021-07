Homotaal voor onder de regenboogvlag

Voor wie het na de afgang van Oranje op het EK Voetbal nog een beetje vrolijk wil houden: schakel van oranje over op regenboogkleuren! Al was het maar om zo aan te geven dat iedereen mag zijn zoals-ie is. Iemands seksuele geaardheid boeit of verontrust me ongeveer net zoveel als zijn dieet. (Tenzij iemand me heel verlekkerd aankijkt: ’t Zal toch geen praktiserende kannibaal zijn?) Leef en laat leven. Laat de mensheid lekker gevarieerd zijn: al te homogeen hoeft niet.