Hond doodt en verwondt kippen in Doetinchem, eigenaren vluchten

DOETINCHEM - Een loslopende labradoodle heeft een hen gedood en meerdere kippen verwond in Doetinchem. De hond rende de tuinen van kasteel De Kelder in, achter de kippen aan. Het stel dat met de hond aan het wandelen was ging er vlug vandoor.

De donkerharige labradoodle rende de tuinen van De Kelder in en viel de kippen aan. Twee hennen moesten vervolgens met forse verwondingen naar de dierenarts. De moederhen is inmiddels dood, dochterhen heeft een opengereten rug. Verder hebben meerdere kippen uitgebeten veren en kapotte staarten en heerste er totale paniek bij de dieren. Ze wilden pas met schemer weer terug naar de binnenren.

Let goed op je hond en heb respect voor de natuur als je gaat wandelen in het Kruisbergse bos achter kasteel De Kelder. Die oproep doen rentmeester Pieter Witte en beheerder Piet ‘t Jong. De eigenaar van het bos heeft toegezegd meer te gaan controleren.

Volledig scherm Een van de gewonde kippen. © Piet 't Jong

Snel verdwenen

Het stel dat met de hond aan het wandelen was, verdween snel met hond in de auto toen zij er door een leidster van de kinderopvang op het terrein van De Kelder op werden aangesproken. ,,In alle commotie kon zij het kenteken niet noteren”, zegt rentmeester Pieter Witte van de stichting Beelaerts van Blokland Hagen.

,,Daarom hebben we op Instagram een oproep gedaan aan deze mensen om zich te melden. Dit is toch van een totale hufterigheid om er zo maar vandoor te gaan?” Als de eigenaren van de hond zich niet melden wordt aangifte gedaan.

‘Ga beetje respectvol met elkaar om’

Het incident was voor Witte en beheerder Piet ‘t Jong aanleiding om in gesprek te gaan met Geldersch Landschap & Kasteelen, de eigenaar van het achter het kasteel gelegen Kruisbergse bos. Dit bos is aangewezen als hondenlosloopgebied, en zeker in deze coronatijd een populaire plek voor een wandeling. ,,Daar hebben we natuurlijk helemaal niets op tegen”, zegt Witte.

,,Het is mooi dat mensen van dit stuk natuur kunnen genieten. Maar we willen mensen oproepen om een beetje respectvol met elkaar om te gaan. Dit was een incident, maar het gebeurt vaker. Loslopende honden jagen reeën op, pas is er nog een in paniek in een sloot terechtgekomen. Dat dier moest worden afgemaakt omdat het niet meer te redden was. Als er iets van wordt gezegd krijg je nog een grote mond ook.”

Meer controle

Het overleg met Geldersch Landschap en Kastelen heeft de toezegging opgeleverd dat er meer gecontroleerd gaat worden op loslopende honden. ,,Regelmatig wordt op ons terrein de afrastering kapotgemaakt, omdat mensen vinden dat ze recht hebben om een opening te maken om hun hond de bloemenweide in te sturen en te laten zwemmen in de poel.”

Het gevolg: broedvogels en amfibieën worden verstoord. ,,De kinderen van de opvang hiernaast gaan ook regelmatig in het bos wandelen”, vervolgt Witte. ,,Als er dan een grote hond op zo’n groep hummeltjes komt afrennen is het wel even schrikken. ‘Nou en, het is toch een losloopgebied’, krijgen de leidsters dan te horen. Het overgrote deel van de mensen die hier komen, gedragen zich keurig, maar jammer genoeg zijn er ook enkelen die zich asociaal gedragen.”

