Hond en fietser gewond door botsing met auto in Breedenbroek

Raymond en Richard op 'gaybrapad’ in Winters­wijk: ‘Wees niet bang om uit de kast te komen’

14:47 WINTERSWIJK - Zowel in Winterswijk als in Lichtenvoorde wordt vandaag een regenboogzebrapad geopend, in het kader van de Coming Out Day. Het echtpaar Raymond en Richard van der Laan stak alvast het 'gaybrapad’ bij het station in Winterswijk over.