Hond gevangen die 2,5 week lang 100 kilometer door grensstreek zwierf

Het vangen van de net 1 jaar oude hond bleek een lastiger karwei, zegt Olette van der Werf van de dierenambulance. ,,De hond was zeer schuw en maakte uit angst sprongen van twee meter hoog.’’



Na een kwartier kroop het dier onder de werkbank, waarop hij gevangen kon worden. Een oproep op Facebook leidde naar de Tiernotruf Bocholt, die twee weken geleden melding had gemaakt van de vermissing. De uit Oekraïne afkomstige hond was begin deze maand bij het overladen van de ene naar de andere auto ontsnapt. Van der Werf: ,,Het dier was in de tussentijd gezien in vele plaatsen in de grensstreek. Minstens honderd kilometer heeft-ie in de benen.’’



De hond, een kruising herder met een onbekend ander ras, is naar het asiel in Bocholt gebracht, waar hij wordt verzorgd tot een nieuw baasje hem komt ophalen.