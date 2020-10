Hond in Winterswijk komt om het leven doordat vuurwerk in bek ontploft

Onderhande­lin­gen tussen Doornberg Recycling en gemeente Lochem mislukt: ‘We zullen de rechter vragen om uitspraak te doen’

18:00 De onderhandelingen tussen de gemeente Lochem en Johan Doornberg, de eigenaar van recyclebedrijf voor rubber in Almen, zijn mislukt. Het is nu onduidelijk of en wanneer dit bedrijf uit Almen vertrekt. De rechter moet volgens Lochem een beslissing nemen. ,,Wij gaan er niet van uit dat ons verzoek geheel wordt afgewezen.’’