Honden en baasjes ontvluchten vuurwerk in vakantiepark Lichtenvoorde

Groeiende behoefte

Residence Lichtenvoorde is onderdeel van het zeventien parken tellende Topparken en die bieden al enkele jaren eind december allemaal hetzelfde aan: een vuurwerkvrij verblijf. Het voorziet in een groeiende behoefte. ,,Er wordt de tweede of derde januari al gebeld om weer te reserveren.” Residence Lichtenvoorde is niet aangemeld als vuurwerkvrije zone bij de gemeente Oost Gelre. Dat hoeft ook niet, vinden de beheerders, het is groot genoeg om een ongestoord verblijf te garanderen. Op het 15 hectare grote park mag nergens geknald worden en blijft het rustig. ,,Veel mensen ontvluchten de jaarwisseling”, weet Helma Kamphorst.

Carbidschieten

De overlast van de knallers is niet helemaal buiten de deur uit te houden: als er op de omringende wegen vuurwerk wordt afgeschoten is dat rond de huisjes wel te horen. Ook het carbidschieten levert knallen op, maar dat speelt zich toch allemaal verder weg af. ,,We zitten hier buitenaf. En het knallen van het carbidschieten schijnt minder erg te zijn.”



Het hondenbuffet (ook aan de baasjes is gedacht met erwtensoep en roggebrood) wordt op maandagmiddag opgesteld, omdat dan de meeste dieren en hun baasjes zijn gearriveerd. Evert Kamphorst: ,,Het is een echt buffet, met bordjes op tafel voor de hondensnacks, brokjes in champagneglazen. En we zetten een ballenbak neer, daar verstoppen we brokjes in, de honden duiken erin om ze te zoeken.”