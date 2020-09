Honden zijn de verbinding met het paradijs. Misschien geldt dat ook voor kinderen

Iets missen wat je niet kent. Is dat de kern van filosofie, religie of melancholie? De meeste mensen komen op een leeftijd dat men vraagt of er ooit nageslacht zal komen. Zo ook deze man. Ik wist het niet. Als je denkt dat je leven nog moet beginnen, is het lastig je voor te stellen voor een ander te gaan zorgen: leven.



Daarnaast blijft theorie uiteindelijk afstandelijk en abstract. De praktijk is vooralsnog leerzamer. Een dag of wat later zag ik mijn nicht en haar zoontje in Bontebrug. Het kind was eerder nog bang voor de hond, nu wilde hij er een zijn. Angst en verlangen houden elkaar in leven.



Zonder gêne kroop hij over de grond, likte hij de handen van zijn moeder af en blafte soms. Een goede imitatie. Kalm zei ze: ,,Doe maar net alsof je mijn hand likt.” Hij luisterde. Op een dansvloer gaf een vrouw me eens een briefje met daarop de zinnen van de Tsjech Milan Kundera: ‘Honden zijn de verbinding met het paradijs. Ze kennen geen kwaad, jaloezie of ontevredenheid.’