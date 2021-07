‘Hondenkindje’ Ayla overleed door een grasaar: ‘Deze smerige dingen zijn sluipmoordenaars’

‘Deze smerige dingen zijn sluipmoordenaars’, schrijven de Achterhoekse baasjes in een emotioneel relaas op Facebook. Dierenartsen waarschuwen voor de scherpe grasspriet, die fatale ontstekingen kan veroorzaken. Dat laatste gebeurde met Ayla.



Vijf jaar geleden kwam Ayla bij Van Bronkhorst en Peet wonen in Lichtenvoorde. Ze was toen nog maar een pup. Vorig jaar augustus gingen ze met zijn drieën op vakantie in Zeeland. Ze verbleven in een huisje op een bungalowpark. ,,We hebben daar ontzettend veel gewandeld, ook in bosjes en hoog gras.”



Thuis kreeg ‘hun hondenkindje’, zoals ze Ayla noemen, een bobbel bij haar ribben. De dierenarts vermoedde ‘een trauma doordat ze haar ribben gekneusd of gebroken had’. Dat klonk Peet (27) ook wel logisch, want Ayla was altijd ‘heel wild’. Met rust en pijnstilling moest het overgaan. En inderdaad: de bult ging weg.