Hondenplons één groot hondenfeest, zelfs voor ‘landrotjes’

Het hondenfestijn begint al vóór de entree van het Eibergse openluchtzwembad ’t Vinkennest. In de rij staan voor een kassa is een activiteit waarvoor je normaal gesproken je hond niet meeneemt. Tegelijk is er allang het feest van herkenning, want andere honden zijn net zo opgewonden over het onbekende uitje. Voor exploitant Optisport is deze afsluitende activiteit vooral een pr-moment, want mens én dier genieten bij dit fantastische nazomerweer van ontspannen in en om het water.