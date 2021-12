Honderden Achterhoekers krijgen torenhoge energierekening als ongewenst kerstcadeau

Agem buitenspel gezet door nieuwe energiele­ve­ran­cier voor Achterhoek­se klanten

DOETINCHEM - Agem is diep teleurgesteld in de handelswijze van VanHelder. De energieleverancier uit Amsterdam gaat in zee met GezinsEnergie als wederverkoper en zet zo de Achterhoekse groene energiemaatschappij (voorlopig) buiten spel.

15 december