Honderden bezoekers nemen kijkje in de keuken van Berkellandse kunstenaars

Ook bij Dolf en Louise Bierhuizen aan de Haarloseweg staat de deur open. Hout en keramiek hebben ze, maar ook keramiek op hout. Het echtpaar maakt van ‘botsende materialen’ een aantrekkelijke eenheid. De verschillende kunstvormen leiden nooit tot een creatieve twist, verzekert het stel. ,,Omdat we in de basis beiden van hetzelfde, gladde werk houden”, zegt Louise. ,,Dan laat je met verschillende materialen echt iets moois ontstaan.” Fotograaf Bram Hofman, alias Bramsnor, exposeert zijn foto’s bij het tweetal. ,,Mijn hart ligt bij zwart-witfotografie. Het beeld zelf trekt de aandacht, zonder dat je wordt afgeleid door kleuren”, zegt hij.

Dolf Bierhuizen verhuisde veertien jaar geleden met zijn vrouw naar Borculo. De voormalig slager en zijn vrouw zochten na de sluiting van hun slagerij in Schiebroek inspirerende rust, in de Achterhoek. ,,Het zat er altijd al wel in”, zegt Dolf, ,,maar we werkten vooral in de slagerij. Louise in de winkel, ik achter. Er bleef weinig tijd over voor kunst. Toen we met pensioen gingen probeerden we de tijd in te halen.” Dat lijkt aardig gelukt als je hun collectie ziet.

Volledig scherm TT-2019-011321 BORCULO Atelierroute in Berkelland: 53 kunstenaars hebben open huis. Waaronder fotograaf Bramsnor(witte shirt) zijn schitterende foto’s tijdens onze Berkellandse Atelierroute. EDITIE:Achterhoek FOTO:Arjan Gotink AG20190610 © Arjan Gotink

De openatelierroute in Berkelland van de Kustkring Bart vinden ze top. Dolf Bierhuizen zit zelf in de organisatie. Hij zet liever de Berkellandse kunst op de kaart dan dat hij alleen over zichzelf praat. Hij blijkt een ambassadeur voor cultureel Berkelland en geeft diplomatiek aan, dat kunst en cultuur in de gemeente best wel weer financiële steun mogen krijgen van de lokale overheid. ,,De wethouder heeft de atelierroute geopend en beloofde aandacht voor die wens. Maar ja, dat moet je eerst altijd nog zien. Cultuur is in de volle breedte wegbezuinigd, best rampzalig. Dan heb je het niet alleen over subsidies voor kunstenaars, maar over alles wat met kunst en creatieve vorming te maken heeft. Van muziekles tot handenarbeid voor kinderen op de basisschool. Dat waren vroeger vakken die er toe deden.”

De Kunstkring Bart hield een fotoactie voor opa’s en oma’s met hun kleinkinderen om zo ook de jongste generatie te interesseren voor de route. Dolf Bierhuizen: ,,Vandaag zagen we drie kinderen en als het er nog eens drie bijkomen, dan mogen we blij zijn. Daaraan moeten we wat doen. We hebben straks geen creatieve denkers meer en die heeft de maatschappij toch echt hard nodig.” Zijn zwager Bramsnor is het helemaal met hem eens.

De bezoekers waarderen de kunst in Berkelland in elk geval wel. En niet alleen de kunst van Dolf , Louise en Bramsnor, zo laat een ouder stel weten. ,,We fietsen naar de volgende, want we hebben er nog veel te gaan. Mooi dat jullie dit doen.”