Honderden boeren verzamelen in Laren voor nieuw stikstofprotest: ‘Barbecueën op het Binnenhof’

videoBij loonwerkbedrijf Sturris in het Gelderse Laren verzamelden zich vanochtend in alle vroegte om 4.00 uur honderden boeren. Met 168 trekkers rechtstreeks op naar Den Haag, opnieuw. Barbecueën op het binnenhof is een van de doelen. ,,Hier Jesse, een mooie burger, misschien wel de laatste lekkere hamburger die je hebt in Nederland als het zo doorgaat.”

Ze willen Nederland wakker schudden, zeggen de vaak jonge boeren uit de Achterhoek, Twente en Salland stuk voor stuk. ,,Als wij nu niet in actie komen, dan is er geen volgende generatie meer", zegt Mark Rood (26) uit Holten, een van de organiserende boeren. De opkomst is veel hoger dan hij kon dromen, zegt hij ook. ,,In eerste instantie was vijftig al een droom, maar dat het er nu zoveel zijn is echt geweldig. Het ging echt viraal, als een soort spinnenweb.”

Niet naar Bilthoven

De boeren uit de regio trekken rechtstreeks naar Den Haag, over de snelweg. Vanuit Bathmen voegen zich nog meer boeren bij hen. Naar het RIVM gaan de boeren uit Laren en omstreken niet, zoals andere boeren wel van plan zijn. Die gaan daar protesteren tegen de wetenschap van de stikstofmeetmethodes. In Bilthoven valt niet veel te halen, zegt Rood op zijn beurt. ,,Wat daar verteld wordt kunnen wij toch niet natrekken.”

Als een boer rechtuit gaat, gaat hij rechtuit

In Den Haag willen ze vooral hun punt duidelijk maken: de stikstofregelgeving moet anders. Meer zoals in Duitsland bijvoorbeeld, of in ieder geval Europees op één lijn. Op een achterafveldje laten ze zich niet wegdrukken, zeggen ze. ,,Dat is altijd leuk bedacht. Maar als een boer rechtuit gaat, dan gaat hij rechtuit. We gaan geen dingen vernielen, maar we zorgen wel dat we vooraan staan.”

In de teksten die de boeren onderling verspreiden, zijn de regels heel duidelijk. Geen vernielingen, vuurwerk, opruiing, en opdrachten van Farmers Defence Force en politie dienen te worden opgevolgd. Na de 'stunts van afgelopen maandag’ in Groningen, schrijven ze erbij.

Begrip

Toch is er ook begrip. Janniek Sturris, mede-organisator en loonwerker: ,,In Groningen speelt meer dan alleen de stikstofproblemen. De gaswinning heeft daar ook mee te maken. Daardoor waren ze wat onrustiger dan in andere provincies.” Rood: ,,Voor het inrammen van die deur heb ik wel begrip, maar geweld is een tweede.”

500 gehaktballen

De boeren willen hun punt ook op een andere manier duidelijk maken: barbecuëen op het binnenhof. ,,We hebben 500 gesponsorde hamburgers, 250 gehaktballen en 500 worstjes. Plus een hoop uien. Dat gaan we lekker opbakken op het binnenhof. Hopelijk kunnen we Jesse Klaver een stukje vlees laten proeven.”