Honderden dorpsbewoners Etten en harmonie lopen vroeg in de ochtend uit voor afscheid krantenbezorgers

ETTEN - Het was dinsdagochtend om 7 uur een drukte van belang op het Dorpsplein van Etten. Het dorp was massaal uitgelopen om afscheid te nemen van krantenbezorgers Ab en Hent Teeuwsen. Ook de plaatselijke Harmonie was present. De broers hebben achttien jaar lang de Gelderlander rondgebracht en gisterochtend was hun laatste ronde.

Ab (71) en Hent (66) waren totaal verrast. ,,Er stond ineens een cabriolet bij ons huis. Of we maar even wilden instappen. Bleken er meer dan tweehonderd mensen op het Dorpsplein op ons te wachten. Dat doet wel wat hoor", vertelt de jongste van de broers Teeuwsen. Na het ontvangst werd een lange rij gevormd en gaf iedereen de broers persoonlijk een hand. ,,Ik heb de gang vol staan met cadeaus. Niet normaal meer.”

Achttien jaar geleden, op 8 april 2001, begonnen de broers aan hun eerste ronde. ,,Er waren klachten over de bezorging van de krant. Mijn jongere broertje heeft vroeger de krant rondgebracht en dacht: dat kunnen wij ook. Zo is het begonnen.”

IJzel

In het dorp gaat een sprekende anekdote. Hent en Ab waren slechts 1 keer niet in staat om de krant te bezorgen. Het had die nacht enorm geijzeld. Ab zou tegen zijn broer Hent gezegd hebben: dan ga ik toch even rond om te zeggen dat er vandaag geen krant komt vanwege de gladheid. De anekdote zegt veel over de trouw en bezieling van de beide broers. ,,We hebben de krant altijd rondgebracht. Weer of geen weer. En nooit een klacht.”

De wekker ging steeds om half 4 om vervolgens samen de bijna 500 kranten te bezorgen. Dat is nu klaar. Hent heeft er dubbele gevoelens bij. ,,Het is gewoon goed geweest. Je kunt nooit eens een paar dagen weg. De krant moet altijd bezorgd worden. Mijn broer is inmiddels 71. Dan kom je ook op een leeftijd dat het genoeg is geweest. Wat ik ga missen? De contacten met de mensen. Ik werk ook voor PostNL en dat blijf ik voorlopig ook nog doen.”

Een delegatie van Harmonie Ons Genoegen zorgde voor de muzikale noot tijdens het feestelijke ontvangst van de gebroeders Teeuwsen in Etten.