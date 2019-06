Honderden euro’s schade door vernielingen in park De Bleijke Hengelo

Omdat De Bleijke een openbaar park is, is niets verzekerd en komen alle kosten op de stichting terecht. ,,Dat geld kunnen we dus niet meer gebruiken voor andere dingen, zoals het organiseren van gratis activiteiten voor kinderen in het park’’, zegt een teleurgestelde Berenbroek.



Volgens hem is het niet de eerste keer dat er vernielingen worden gepleegd en afval wordt achtergelaten. ,,Lege blikken bier, kapotte wodkaflessen, we vinden van alles. Jammer en bovendien gevaarlijk voor spelende kinderen.’’



Onbekend is wie er achter de vernielingen zit, er is aangifte gedaan bij de politie.