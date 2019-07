Honderden gezonde eiken langs N319 gered van de kettingzaag na flink verzet

Petra Sips uit Ruurlo was één van de aanjagers van het verzet en mede-initiatiefnemer van het burgerinitiatief, waarmee de bomenkap op de agenda van Provinciale Staten (PS) gezet werd. Zij was overdonderd na de Statenvergadering waarin het behoud van de bomen bekendgemaakt werd.



,,We zijn heel erg opgelucht. Unanieme steun hadden we niet verwacht. Dit zeg ik namens iedereen die het initiatief heeft ondertekend. We moeten nu afwachten hoe de provincie dit in de praktijk vorm gaat geven. We gaan de gedeputeerde uiteraard wel bij de les houden.’’



Gelderland blijft voortaan in principe van gezonde bomen af. Behoud van gezonde bomen wordt uitgangspunt bij het beleid. In plaats van kappen wordt gekeken naar andere manieren om wegen veiliger te maken, zoals vangrails of het omlaag brengen van de maximumsnelheid.



In het coalitieakkoord dat de partijen in Gelderland onlangs sloten, stond al geformuleerd dat de provincie terughoudend wil omgaan met het kappen van bomen. De andere eis uit het burgerinitiatief - het onmiddellijk stoppen met voorbereiding en uitvoering van bomenkap - heeft PS bij Gedeputeerde Staten neergelegd.



De komende tijd wil die praten met de samenleving, inclusief de indieners van het burgerinitiatief, over hoe om te gaan met bomen en bos.