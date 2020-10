Honderden kilo’s illegaal vuurwerk in schuur bij woning in Winterswijk

video Kerstmis is bij Dennis, Frank en Stefan nú al begonnen: ‘Er komen meer dan 98.000 lichtjes’

28 oktober DOETINCHEM - Het is pas eind oktober, maar de échte kerstfanaten maakt dat niets uit: voor hen is het nu al volop kerst. De kerstbomen staan binnen, huizen zijn versierd met lichtjes en de kerstdorpjes zijn opgetuigd. ,,Het brengt extra gezelligheid in deze coronatijd.”