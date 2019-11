Honderden leerlingen verliezen vaste juf of meester binnen twee jaar

Achterhoek­se Anouk (12) fietst naar de top voor grote zus

7:10 DOETINCHEM - Op een racefiets heeft ze nog nooit gezeten, toch is Anouk Geers (12) uit Terborg vast van plan om op 4 juni 2020 de Alpe d’Huez in Frankrijk te beklimmen via de 21 beroemde haarspeldbochten.