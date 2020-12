Honderden lieve kerstkaartjes voor Doetinchemse ouderen

,,We doen dit nu een paar jaar en het is geweldig hoe iedereen geniet van dit project. Ouderen vinden een persoonlijke boodschap heel mooi om te krijgen. Maar het is minstens zo bijzonder om een kaartje te versturen. Ik weet van schoolklassen die samen kaarten maken voor ouderen. Prachtig toch", zegt Kelly Heerink van Indebuurt.nl.

Het idee van de kerstkaartenactie is ontstaan bij de Doetinchemse tak van nieuwsplatform Indebuurt.nl. Inmiddels wordt de actie in heel Nederland gehouden, maar nog altijd worden de meeste kaartjes verstuurd in Doetinchem. Afgesproken is dat de kaarten gebracht worden naar de bewoners van de zorgcentra Croonemate en Den Ooiman. Medewerkers van de zorgcentra zorgen vervolgens voor de verspreiding.

Aandacht en liefde

,,Zeker in deze tijd van corona kunnen we allemaal wel wat positiviteit, aandacht en liefde gebruiken. Hoe mooi is het, dat je dat met een kaartje kan doen", zegt Heerink.

Kaarten kunnen ingeleverd worden bij de speciale postbus in woonwinkel Kekkedinge aan de Raadhuisstraat in Doetinchem. Opsturen kan ook, in een afgesloten envelop naar Raadhuisstraat 10, 7001 EW in Doetinchem. Via de website indebuurt.nl/doetinchem kan ook gratis digitaal een kaart verstuurd worden. Inleveren kan tot 14 december.