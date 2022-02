Honderden nieuwe huizen in vijf dorpen in Bronckhorst: ‘Woningnood is hoog en vraag naar nieuwe huizen groot’

Bewoners en onderne­mers zijn het zat en maken zelf plan voor ontspoord stationsge­bied in Zutphen

Van de tunnel door het station tot de Stationsstraat en de Overwelving. Het is een grote groep bewoners en ondernemers uit het stationsgebied in Zutphen een doorn in het oog. Het steekt de groep dat plannen vanuit de gemeente voor de verouderde toegang tot de stad al jaren uitblijven. Bewoners en ondernemers hebben zelf de handen maar uit de mouwen gestoken en een plan opgesteld om het gebied flink op te knappen. ,,Als er een moment is dan is het nu.’’

6:47