Honderden nieuwe woningen voor verstandelijk beperkten in Doetinchem, Nieuw-Wehl en Arnhem

Elver investeert miljoenen euro’s in het bouwproject. Op het terrein van Elver wordt volgend jaar al de huidige, tijdelijke bebouwing voor de ernstig, meervoudige beperkten gesloopt om plaats te maken voor vaste nieuwbouw. Aan de Holterweg in Doetinchem moet een nieuw wooncomplex komen voor zo'n 48 bewoners met appartementen en studio's. Het complex is gepland naast de Annahoeve, op de plek waar nu nog de tijdelijke huisvesting is voor de ouderen van Markenheem.

Vergunningen

Elver is met de gemeente Doetinchem en omwonenden in overleg over hoe de nieuwbouw eruit moet komen te zien. Daarnaast moeten er ook nieuwe vergunningen aangevraagd worden om te mogen bouwen. Elver hoopt dat in 2019 de eerste schop in de grond kan. De woningen aan de Holterweg vervangen de huidige woningen in Dichteren.