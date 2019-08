Honderden ooievaars domineren de lucht boven Baak en Toldijk

Op weg naar wielerre­cord: 85-jarige Theo eet net als altijd de biologi­sche kost die zijn vrouw met liefde bereidt

17:57 Er staat donderdag weliswaar een werelduurrecord op het spel, maar voor Theo Ankoné is dat geen reden om zich speciaal voor te bereiden. Ankoné gaat vanavond om zes uur op de buitenwielerbaan in Geleen proberen het record van Hans Bodens (80) in de leeftijdscategorie 80+ uit de boeken te rijden. De 85-jarige wielerfanaat uit Warnsveld dient in een uur tijd meer dan 26 kilometer en 604 meter af te leggen.