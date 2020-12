Honderden reacties op omstreden landschapsplan Oude IJsselstreek

Drugsboer­de­rij in Baak drie maanden op slot na vondst speedlab

14 december BAAK - De boerderij aan de Dollemansstraat in Baak waar vorige week zondag een speedlab in aanbouw werd gevonden, is voor drie maanden op slot gezet. Dat heeft burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst besloten na de vondst van het drugslab inclusief chemicaliën.