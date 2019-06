Honderden vissen dood door chloorwater in Osink-Bemersbeek

Daardoor is ter hoogte van de Meester Meinenweg in Kotten over een traject van 200 meter honderden dode vissen aangetroffen, waaronder veel beekprikken.



Het waterschap heeft samen met de gemeente Winterswijk zo snel mogelijk het hemelwaterriool afgedamd om verdere aanvoer van chloorwater te voorkomen. Ook is een deel van de beek met schoon water doorgespoeld. Tachtig vissen die nog in leven waren zijn overgezet naar een ander deel van de beek waar het water nog wel schoon is.



De gemeente Winterswijk en het waterschap onderzoeken de herkomst van de lozing. Het waterschap voert de komende dagen extra inspecties uit bij de beek.