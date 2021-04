Honderdtal mensen zonder testbewijs betrapt aan Duitse zijde van de grens

De honderd zijn aangehouden in het grensgebied dat zich uitstrekt van Mönchengladbach tot Gronau. Het betreft mensen van diverse pluimage, volgens Uwe Esselborn, woordvoerder van de politie Kreis Kleve: ,,Het zijn Nederlanders die zonder bewijs geen corona te hebben de grens oversteken. Maar ook Duitsers die van Nederlandse campings of van zee komen. Of Polen of Roemenen die in Duitsland wonen en in Nederland werken. We sturen ze door naar het dichtsbijzijnde teststation en dan kunnen ze hun weg vervolgen.”