Hondsbrutale dieven pakken heftruck van bedrijf waar ze toeslaan om de buit in te laden

De mannen reden de kabels met pallet en al de bus in, is te zien op de beelden. De kraak was op 19 juli, de politie heeft nog altijd geen spoor van de daders en zet de beelden nu in om alsnog te achterhalen wie achter deze brutale diefstal zit.



De politie sluit niet uit dat de daders precies wisten wat ze moesten hebben, aangezien ze doelgericht naar de twee pallets lijken te lopen.



De Anholtseweg in Dinxperlo op de kaart: