Hoofd opleidingen Jefta Bresser tot 2027 bij De Graafschap

update Illegale Oezbeken in Aalten verstopten zich achter gestapelde matrassen in de kelder; pandeige­naar schrikt van situatie

AALTEN - De elf mensen uit Oezbekistan die dinsdag zijn aangetroffen terwijl zij illegaal werkten in een pand aan de Dijkstraat in Aalten, hebben zich verstopt toen controleurs het gebouw binnenvielen. Ze verschuilden zich onder meer in de kelder, achter gestapelde matrassen en sommigen hadden zich verschanst in een kast.

25 januari