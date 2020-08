‘Hoofdstad van Achterhoek’ is te klein om hoofdstad te zijn

Gemeesmuil

Als iets helder werd het afgelopen half jaar, is het wel de positie van Doetinchem in de Achterhoek. Zolang Doetinchem zich koest houdt en bescheiden opstelt, is er niets aan de hand. Maar wanneer de Achterhoekse stad iets naast de schoenen dreigt te lopen, meent te moeten vertellen wat het beste is voor de regio of - zoals in 2015 gebeurde - zichzelf uitroept tot ‘hoofdstad van de Achterhoek’, kan het rekenen op gemeesmuil vanuit de andere gemeenten. Of erger.