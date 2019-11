Hoog in de top was maar weinig gemor van de werkvloer te horen

De wethouder was er meestal met een andere meneer waarvan ik nu aanneem dat het de ambtenaar was die het onderwijs regelde. Ik zat op een openbare school, de gemeenteraad was het schoolbestuur. Op scholen voor bijzonder onderwijs wandelden soortgelijke bestuursmeneren rond. Zij rookten een sigaar, bekeken de verf op deuren en ramen en lieten het onderwijs over aan hen die er verstand van hadden, de onderwijzers.



Dat was uiteraard een veel te overzichtelijke wereld. Er moest nodig geprofessionaliseerd worden. En dus dienden scholen te fuseren om schaalvoordelen te boeken, werd de inspectie sturender, deden professionele bestuurders en adviseurs hun intrede, die vanuit professionele kantoorgebouwen professionele concurrentie-kracht voor hun toko's bedachten zoals 'excellente scholen'.



De organisatiepiramiden werden zo succesvol bureaucratisch dat je van daaruit scholen, docenten en leerlingen eigenlijk niet meer zag. Dat beviel de professionele bestuurder. Het moest wel een goed teken zijn dat hoog in de top maar weinig gemor van de werkvloer te horen was. Alles draaide kennelijk naar behoren. De besturen bestierden de werkvloeren zoals het een professioneel bedrijf betaamde en de werkvloeren ... dachten bijna dat het zo hoorde.



Nu het onderwijs om structurele bekostiging vraagt, is het de hoogste tijd om net zo structureel te snijden in de overdaad aan bestuurlijke wanordening en haar paternalisme. Startpunt is dan de herwaardering van de zelfstandige professionaliteit van leraren.