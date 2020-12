Hoog-Keppel boos over bouwplan zonder starterswoningen in ‘vergrijsd dorp’

Zes grondgebonden seniorenwoningen op de plek van de oude gemeentewerf en een complex met twaalf appartementen op de plek van de voormalige dorpsschool De Bongerd, zo luiden de plannen voor nieuwbouw in Hoog-Keppel. Die invulling leidt tot verbazing bij inwoners, die zich ‘gepiepeld’ voelen omdat er niet naar hen geluisterd zou zijn.



In een brief aan de gemeente meldt een groep omwonenden dat van vernieuwing en verjonging in het vergrijsde dorp op deze manier geen sprake is. Volgens de bewoners wordt de verdere vergrijzing van Hoog-Keppel juist gestimuleerd en dat komt de veelzijdigheid en leefbaarheid van het dorp niet ten goede, menen zij.