Hoogbegaafde kinderen gaan in de Achterhoek naar twee scholen: de gewone basisschool en naar Da Vinci

VIDEO/Poll Een rondje zwieren om de Catharina­kerk; het zou zo maar kunnen deze winter

25 september DOETINCHEM - Een rondje schaatsen rond de Catharinakerk in hartje Doetinchem? Dat is realistisch nu de terrassen vanwege corona in de winter mogelijk blijven staan en er zo op het Simonsplein geen ruimte is voor de ijsbaan.