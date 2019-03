Hoogleraar: ‘Maak mest uit menselijke poep en plas!’

Vanuit dit meldcen­trum in Varsseveld wordt zorg geboden aan meer dan 100.000 mensen

12:03 VARSSEVELD - Een soort 112-meldkamer voor de zorg aan huis. Dat is het Medisch Service Centrum van NAAST in Varsseveld. Een eerste aanspreekpunt voor meer dan honderdduizend cliënten die zorg nodig hebben: van kwetsbare ouderen tot mensen met de longkwaal COPD. Het is 11 uur in de avond als Martine Navis en Jeanet Lenselink beginnen met hun nachtdienst.