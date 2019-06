Hoogleraar noemt rapport over sociale dienst Laborijn ‘discutabel’

,,Het is een klagers-rapport, in plaats van een onderzoek dat de werkelijke situatie bij Laborijn laat zien’’, zegt De Vries. Zo constateert hij dat van de 600 ondervraagde cliënten ongeveer een kwart een conflict heeft met Laborijn. Over het totale cliëntenbestand van ruim 2.500 mensen is dit 1 procent. ,,Maar nergens in de onderzoeksverantwoording lees ik dat de antwoorden gewogen zijn. Aan de antwoorden van niet-klagers had meer gewicht gegeven moeten worden, omdat zij een veel groter deel van het klantenbestand vertegenwoordigen.’’



De onderneminsgraad (or) van Laborijn sluit zich aan bij de kritiek van de hoogleraar. Volgens de or is er niet aan waarheidsvinding gedaan en is het onderzoek te eenzijdig, schrijven ze in een reactie op het rapport aan het dagelijks bestuur van Laborijn.