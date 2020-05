Hoogleraar over Achterhoekse ziekenhuiskwestie: ‘Het zit muur- en muurvast’

Als zelfs een door de wol geverfde ziekenhuisbestuurder als Rolf de Folter na vijf weken er de brui aan geeft, wil dat zeggen dat de Achterhoekse ziekenhuiskwestie muur- en muurvast zit. Dat concludeert Bart Berden, hoogleraar organisatieontwikkeling in het ziekenhuis bij UMC St Radboud. Hij geldt in Nederland als een van de experts op het gebied van ziekenhuisorganisaties.



Naast hoogleraar is hij ook voorzitter van de raad van bestuur van de Elizabeth-Twee Steden ziekenhuizen in Tilburg en Waalwijk. Hij bekijkt de crisis in de Achterhoek van een afstand en kan niet anders dan constateren dat er tussen de twee ziekenhuizen SKB in Winterswijk en Slingeland in Doetinchem geen basis meer is voor een goede samenwerking.